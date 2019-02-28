الحكومة والمعارضة في نيكاراجوا يتوصلان إلى اتفاق لحل الأزمة

توصلت السلطة والمعارضة في (نيكاراجوا) إلى اتفاق على معظم المقترحات تمهيدا للتفاوض بينهما على حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ 10 أشهر.



وذكر بيان صادر عن الجهات المنخرطة في إطلاق التفاوض اليوم الخميس، أنه في الجلسة الأولى استمر العمل للموافقة على خريطة الطريق التي تحدد الأساس التنظيمي للمفاوضات، وتمت الموافقة على تسعة من الاقتراحات المبدئية المكونة من 12 نقطة.



وكان رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا قد أعلن قبل عدة أيام استئناف الحوار الوطني لحل الأزمة في البلاد بين المعارضة والحكومة.



وبذلت آخر محاولة للحوار مع المعارضة أواسط العام الماضي، لكن الجولة انتهت دون نتيجة، واتهم تحالف المعارضة حكومة أورتيجا بأنها لا تبدي أي انفتاح أو إرادة سياسية خصوصا في شأن الاقتراح الهادف إلى الدفع قدما في اتجاه تنظيم انتخابات مبكرة في مارس 2019 بدلا من 2021.



وبدأت حركة الاحتجاج وهي الأعنف التي تشهدها البلاد منذ عقود، في 18 أبريل الماضي مطالبة بإصلاح نظام الضمان الاجتماعي.



ورغم سحب الحكومة هذا الإصلاح، لم تتراجع حركة الاحتجاج بل تفاقمت مع قمع الشرطة للمحتجين المطالبين برحيل أورتيجا وزوجته التي تشغل منصب نائب الرئيس.



وكانت حكومة نيكاراجوا قد نفت أي مسؤولية عن العنف الذي تسببت به المجموعات شبه العسكرية التي تتهمها المعارضة بالتحرك المدعوم من السلطات.