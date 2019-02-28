تدابير لمساعدة المواطنين في اليابان للتعامل مع عطلة الأسبوع الذهبي

أكدت الحكومة اليابانية أنها وضعت تدابير للحد من الآثار السلبية لفترة عطلة خاصة لمدة 10 أيام هذا الربيع على حياة الناس اليومية.



وتأتي هذه الخطوة، وفقا لصحيفة (جابان تايمز) اليابانية، في الوقت الذي ينتظر فيه إغلاق مراكز رعاية الطفولة والمستشفيات والبنوك وأعمال ومصالح أخرى خلال ما يسمى "الأسبوع الذهبي".



وهذا العام وفي أول مايو تمنح عطلة رسمية لمرة واحدة للاحتفال بذكرى وصول ولي العهد الأمير ناروهيتو إلى العرش، وستستمر فترة عطلة الربيع من 27 أبريل إلى 6 مايو.

