الدنماركيون الأكثر ذهابا للطبيب في أوروبا.. واليونان الأقل

أفادت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" بأن المواطنين اليونانيين هم أقل الأوروبيين الذين يذهبون لزيارة الطبيب بين جميع مواطني دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة).



أما الدنمارك فهي الدولة الوحيدة بالاتحاد الأوروبي التي حققت أكبر عدد من الزيارات إلى الأطباء، حيث قال نصف من شملهم الإحصاء من الدنماركيين أنهم يزورون أطبائهم أكثر من 6 مرات في السنة.



وقال المكتب، في مسح لعام 2017 نشره هذا الأسبوع، إن 5ر60 % من اليونانيين لم يقوموا بعمل فحص طبي خلال الأشهر 12 الماضية، بالعد التنازلي من وقت إجراء التقرير.



وأفادت الإحصاءات بأن شخصا من كل 4 يونانيين قال إنه زار الطبيب مرة أو مرتين في العام الماضي، بينما قال أقل من 1 من كل 10 (2ر9 % ) إنه تردد على الطبيب بين 3 و5 مرات.



وأشارت الأرقام، حسب صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية، إلي أن المعدل الأوروبي هو أنه خلال فترة 12 شهرا، قام 38 % من الأوروبيين بالاتحاد الأوروبي بزيارة طبيب مرة واحدة، بينما قال 1 من كل 4 مواطنين بالاتحاد إنه لم يقم بزيارة أي طبيب على الإطلاق.

