القاهرة : الخميس 28 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

08:20 م

التشكيلية هالة الشارونى: لوحاتى عبارة عن تجارب شخصية تشمل حوارًا بين الرجل والمرأة
الصحة
الخميس 28/فبراير/2019 - 08:00 ص

"التبغ" يعالج مرض السكر والتهاب المفاصل

نبات التبغ
نبات التبغ
أ ش أ
dostor.org/2534945

أفاد باحثون كنديون بإمكانية مساعدة نبات التبغ فى إنتاج بروتين مضاد للالتهاب، يمكن أن يكون له إمكانات علاجية قوية لعلاج أمراض مثل السكر من النمط الثانى، والسكتة الدماغية، الخرف والتهاب المفاصل، بشكل أكثر فاعلية وبسعر في متناول الكثيرين.

فقد أكد الفريق البحثى المشترك من جامعة "ويسترن" أونتاريو"و "معهد لوسون للأبحاث الصحية" فى كندا، إمكانية مساعدة نباتات التبغ في إنتاج كميات كبيرة من بروتين يعرف باسم IL-37"، الذي ينتج بشكل طبيعي في الكلى البشرية بكميات صغيرة جدا.

وقال"تونى جيفنيكر"، الأستاذ فى جامعة"ويسترن":" إن هذا البروتين هو المنظم الرئيسى للالتهاب فى الجسم، وقد ظهر فى نماذج ما قبل سريرية لتكون فعالة فى علاج مجموعة كاملة من الأمراض الالتهابية والمناعة الذاتية".. هذا، وتنتج الكلى البشرية بروتين IL-37، ولكن ليس بما يكفى لإخراجنا من إصابة التهاب".

فقد أظهرت الدراسات التجريبية الأولى التى أجريت على هذا البروتين فى النماذج الحيوانية، إلا أنها كانت سريرية محدودة بسبب عدم القدرة على إنتاجها بكميات كبيرة وبسعر معقول من الناحية الإكلينيكية حاليا، يمكن تصنيعها بكميات صغيرة جدا باستخدام بكتيريا "إيه كولى"، ولكن بتكلفة عالية جدا.

وقال الباحث "شينجو ما"، الباحث فى "معهد لوسون للأبحاث الصحية" فى كندا:" توفر النباتات القدرة على إنتاج المستحضرات الصيدلانية بطريقة أكثر تكلفة بكثير من الطرق الحالية.. إن نبات التبغ ذو إنتاجية عالية، ويمكننا أن نغير النبات بشكل مؤقت حتى نتمكن من البدء فى إنتاج بروتين للاهتمام خلال أسبوعين".

ويقوم الفريق الآن بالتحقق من تأثير بروتين IL-37 على منع إصابة العضو أثناء عملية الزرع. عندما تتم إزالة العضو من أجل الزرع ثم يتم نقله إلى المتلقي، يحدث الالتهاب عند استعادة تدفق الدم إلى العضو.

اقرأ أيضًا
منذ شهر

هانى عارف: «السكتة الدماغية» ثانى أسباب حالات الوفاة فى مصر

منذ 12 شهر

«الدستور» تحاور أطراف خناقة «الصيادلة» قبل «عمومية الإثنين»

الآن

اليوم.. حكيم ضيف برنامج "حكايات لطيفة"

"شاروبيم": ندرس إنشاء بورصة للأسماك بالدقهلية

ترامب: لست فى عجلة للتوصل لاتفاق نووى مع كيم

أسعار الدولار اليوم الخميس 28/ 2/ 2019

ads
الأكثر قراءة

أسعار الدولار اليوم الخميس 28/ 2/ 2019

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

حقيقة صورة بطاقة الفتاة "آلاء" المتداولة على السوشيال ميديا

النائب العام يكشف سبب حادث محطة مصر

ألبومات الصور

اندلاع حريق بزراعات قصب السكر بغرب الأقصر "صور"

الأثار الغارقة "الماضى.. الحاضر.. المستقبل" فى صالون الإسكندرية (صور)

عميد تجارة المنصورة يشهد حفل تنصيب اتحاد طلاب الكلية (صور)

ندوة تمهيدية لحملة "عيشها صح" بتجارة المنصورة

رياضة

ماذا قال "كلوب" عن "صلاح" بعد مباراة ليفربول وواتفورد؟

إسرائيل تقصف محيط موقع عسكري وسط قطاع غزة

بالفيديو.. هاتريك أهداف سواريز برشلونة في ريال مدريد (3-0) الكلاسيكو

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

أسعار الدولار اليوم الخميس 28/ 2/ 2019

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

حقيقة صورة بطاقة الفتاة "آلاء" المتداولة على السوشيال ميديا

النائب العام يكشف سبب حادث محطة مصر

ads
كشكول

عميد أصول الزقازيق يجتمع برابطة "أزهريون على المنهج"

اجتماع خاص مع اتحاد طلاب مطروح الأزهرية لعرض جدول الثانوية

زيارات من قطاع المعاهد لمنطقة بالإسكندرية الأزهرية

بدء تدريب معلمى كفر الشيخ الأزهرية على نظام تعليم الابتدائية الجديدة

3 مارس.. "مصر في كتابات الكاتب الايطالي الفريدو لوفينو" بألسن عين شمس

الأمصار

وزير جزائري: حراك الشارع لن يؤجل الانتخابات الرئاسية

وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة بانهيار مبنى في حماة بسوريا

تمرد داخل الحزب الجزائري الحاكم ضد ترشح "بوتفليقة"

لأول مرة.. مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا سيتحدث في مجلس الأمن

بسبب الطقس.. تعطيل المدارس غدا وتأخير دوام الموظفين في فلسطين

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

تدابير لمساعدة المواطنين في اليابان للتعامل مع عطلة الأسبوع الذهبي

الدنماركيون الأكثر ذهابا للطبيب في أوروبا.. واليونان الأقل

القطط البرية على وشك الانقراض في اسكتلندا

الصحة

"التبغ" يعالج مرض السكر والتهاب المفاصل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎