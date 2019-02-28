مضاعفات ومشاكل الولادة تزداد ليلًا وفي عطلات نهاية الأسبوع

كشفت دراسة حديثة أن النساء اللاتي يلدن أثناء الليل، وعطلات نهاية الأسبوع، من المرجح أن يواجهن تعقيدات ومشكلات في الولادة.



فقد أظهرت الدراسة، التي نشرت في عدد فبراير من مجلة "تحليل المخاطر"، أن احتمالات الأم التي تعانى من مضاعفات الولادة، على الأعلى بنسبة تصل إلى 21.3 % خلال الليل.. أما الأمهات اللاتي يلدن في نهاية الأسبوع، فمن المرجح أن يواجهن بنسبة 8،6% المضاعفات أكثر من الأمهات اللاتي يلدن في أيام الأسبوع، بينما وجد أن مخاطر مضاعفات الولادة تزيد بنسبة 29% فى أيام العطلات.



وأوضحت الدراسة، التي أجريت في كلية الطب جامعة واشنطن أن رعاية الولادة في المستشفيات هي جهد جماعي، وقد تم الربط بين العمل الجماعي غير الفعال فيما يقدر بنحو 75% من الأخطاء التي يمكن تجنبها.



وقال الدكتور"سامى زهران"،الأستاذ في جامعة "كولورادو"الأمريكية "عبر مجموعة من الحالات فى المستشفيات حيث من المعروف أن الجودة السريرية تتفاوت بشكل مستقل عن خصائص المريض وحجمه، نرى تباينا معاكسا فى خطر حدوث أذى يمكن الوقاية منه للأمهات الحوامل".



ويؤكد الباحثون أن المستشفيات يمكن أن تقلل من خطر الأذى بالأمهات من خلال التركيز أكثر على جدولة الأطباء عديمي الخبرة مع المزيد من كبار المهنيين الصحيين، وقد قام فريق الدراسة بتحليل أكثر من مليونى حالة فى مدينة "تكساس"الأمريكية.

