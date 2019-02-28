القاهرة : الخميس 28 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

08:20 م

التشكيلية هالة الشارونى: لوحاتى عبارة عن تجارب شخصية تشمل حوارًا بين الرجل والمرأة
مصر
الخميس 28/فبراير/2019 - 07:56 ص

الأرصاد: انخفاض فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 16 درجة

الأرصاد: انخفاض فى
dostor.org/2534939

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء وتنشط الرياح على كل الأنحاء لتكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد قد تصل إلى حد العاصفة أحيانا وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا مع ارتفاع الموج فيه من 4 أمتار إلى 5 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 11 16
شبين الكوم 10 16
طنطا 10 16
دمنهور 11 15
الإسكندرية 11 15
بلطيم 10 15
مطروح 09 16
السلوم 08 15
سيوة 08 18
بورسعيد 10 14
دمياط 10 15
الزقازيق 12 16
الإسماعلية 11 16
السويس 10 15
العريش 11 14
رفح 11 14
رأس سدر 14 22
نخل 05 17
نويبع 10 18
طابا 09 17
كاترين 00 12
الطور 13 22
شرم الشيخ 15 25
الغردقة 12 24
مرسى علم 12 22
الفيوم 09 18
بني سويف 09 19
المنيا 06 19
أسيوط 07 20
سوهاج 09 20
قنا 10 21
الأقصر 10 22
أسوان 10 22
أبوسمبل 10 23
الوادى الجديد 09 22
شلاتين 14 24
أبو رماد 14 24
رأس حدربة 14 23
حلايب 16 22

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 22 ساعة

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ 4 أيام

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ 4 أيام

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

منذ اسبوع

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا

منذ أقل من شهر

طوارئ «كان 2019» تبدأ.. والحكومة: نعدكم بـ«حدث استثنائى»

منذ أقل من شهر

السيسي: طالبنا بالتعامل بشكل دولي مع استخدام "التواصل الاجتماعي" في نشر التطرف

الآن

اليوم.. حكيم ضيف برنامج "حكايات لطيفة"

"شاروبيم": ندرس إنشاء بورصة للأسماك بالدقهلية

ترامب: لست فى عجلة للتوصل لاتفاق نووى مع كيم

أسعار الدولار اليوم الخميس 28/ 2/ 2019

ads
الأكثر قراءة

أسعار الدولار اليوم الخميس 28/ 2/ 2019

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

حقيقة صورة بطاقة الفتاة "آلاء" المتداولة على السوشيال ميديا

النائب العام يكشف سبب حادث محطة مصر

ألبومات الصور

اندلاع حريق بزراعات قصب السكر بغرب الأقصر "صور"

الأثار الغارقة "الماضى.. الحاضر.. المستقبل" فى صالون الإسكندرية (صور)

عميد تجارة المنصورة يشهد حفل تنصيب اتحاد طلاب الكلية (صور)

ندوة تمهيدية لحملة "عيشها صح" بتجارة المنصورة

رياضة

ماذا قال "كلوب" عن "صلاح" بعد مباراة ليفربول وواتفورد؟

إسرائيل تقصف محيط موقع عسكري وسط قطاع غزة

بالفيديو.. هاتريك أهداف سواريز برشلونة في ريال مدريد (3-0) الكلاسيكو

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

أسعار الدولار اليوم الخميس 28/ 2/ 2019

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

حقيقة صورة بطاقة الفتاة "آلاء" المتداولة على السوشيال ميديا

النائب العام يكشف سبب حادث محطة مصر

ads
كشكول

عميد أصول الزقازيق يجتمع برابطة "أزهريون على المنهج"

اجتماع خاص مع اتحاد طلاب مطروح الأزهرية لعرض جدول الثانوية

زيارات من قطاع المعاهد لمنطقة بالإسكندرية الأزهرية

بدء تدريب معلمى كفر الشيخ الأزهرية على نظام تعليم الابتدائية الجديدة

3 مارس.. "مصر في كتابات الكاتب الايطالي الفريدو لوفينو" بألسن عين شمس

الأمصار

وزير جزائري: حراك الشارع لن يؤجل الانتخابات الرئاسية

وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة بانهيار مبنى في حماة بسوريا

تمرد داخل الحزب الجزائري الحاكم ضد ترشح "بوتفليقة"

لأول مرة.. مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا سيتحدث في مجلس الأمن

بسبب الطقس.. تعطيل المدارس غدا وتأخير دوام الموظفين في فلسطين

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

تدابير لمساعدة المواطنين في اليابان للتعامل مع عطلة الأسبوع الذهبي

الدنماركيون الأكثر ذهابا للطبيب في أوروبا.. واليونان الأقل

القطط البرية على وشك الانقراض في اسكتلندا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

"التبغ" يعالج مرض السكر والتهاب المفاصل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎