السيطرة على حريق فى جراج سيارات بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب فى جراج عشوائى للسيارات والدراجات النارية والتكاتك بالقرب من قسم ثان شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بجراج عشوائى للسيارات والدراجات النارية والتكاتك، بالقرب من شارع قسم ثان شبرا الخيمة.



وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وسيارة إسعاف، للسيطرة على الحريق، والذي أسفر عن اشتعال النيران فى عدد من التكاتك والدراجات النارية، وجرت السيطرة عليه ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.