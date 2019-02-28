القاهرة : الخميس 28 فبراير 2019
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الخميس 28/فبراير/2019 - 07:37 ص

البعثة الروسية بالأمم المتحدة تطرح مشروع قرار أممى حول فنزويلا

البعثة الروسية إلى
البعثة الروسية إلى الأمم المتحدة
أ ش أ
dostor.org/2534937

دعت روسيا - في مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة الفنزويلية - إلى حل الأزمة الفنزويلية على أيدي الفنزويليين أنفسهم عبر الحوار بعيدا عن التدخل العسكري.

وأعربت الوثيقة التي أعدتها البعثة الروسية إلى الأمم المتحدة وأوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، عن "القلق إزاء التهديدات باستخدام القوة بهدف النيل من وحدة أراضي فنزويلا واستقلالها السياسي".

وشدد مشروع القرار الروسي على "ضرورة الاحترام التام للمبادىء الإنسانية والحياد وعدم الانحياز والاستقلال في توفير مساعدات إنسانية"، وحث مشروع القرار مجلس الأمن على الاعتراف بـ"الدور الرئيسي للحكومة الفنزويلية في تنظيم وتنسيق ومساندة وتنفيذ جهود ومبادرات المعونة الدولية على أراضيها الوطنية"، مطالبا بأن يتم إدخال المساعدات بموافقة كاراكاس وبناء على طلبها فقط".

وتقترح موسكو على مجلس الأمن دعوة طرفي النزاع في فنزويلا لإيجاد حل سياسي سلمي لمشاكل البلاد وقفا لأحكام الدستور.

وتوقع مصدر دبلوماسي أممي أن يطرح المشروع الروسي على التصويت خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم بعد التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن ودعت فيه لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد تحت إشراف دولي وفتح الأبواب أمام إدخال مساعدات إلى أراضي فنزويلا لإنهاء "الأزمة الإنسانية" في هذا البلد.

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