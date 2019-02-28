إندونيسيا تعتزم بناء متحف لبقايا سفن الصيد غير المشروعة

تعتزم سوسي بوجياستوتي وزيرة الشؤون البحرية ومصائد الأسماك الإندونيسية بناء متحف في شاطئ بانجاندران بإقليم جاوة الغربية لعرض بقايا سفن الصيد الأجنبية التي تصادرها الوزارة.



وقالت الوزيرة سوسي في باندونج خلال لقاء على هامش حضورها معرض للحياة البحرية: "سنصنع متحفا في بانجادندران يجمع عينات من السفن التي اعترضناها".



وأشارت سوسي خلال اللقاء، وفقا لصحيفة (جاكرتا بوست)، إلي أن وزارتها تمكنت من إغراق 488 سفينة تقوم بالصيد بصورة غير قانونية في المياه الإندونيسية.



وعقب توليها المنصب عام 2014، بدأت سوسي عملية حجز السفن الأجنبية وتفجيرها بشكل منتظم في المياه الإقليمية للبلد، ومنذ ذلك الحين حدث انخفاض كبير في عمليات الصيد غير المشروعة في المياه المحيطة بالجزر الإندونيسية (17.500 جزيرة).