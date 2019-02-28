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الخميس 28/فبراير/2019 - 06:44 ص

ترامب: لست فى عجلة للتوصل لاتفاق نووى مع كيم

ترامب وكيم
ترامب وكيم
dostor.org/2534933

استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في هانوي صباح الخميس، اليوم الثاني والأخير من محادثاتهما الرامية للتوصّل إلى اتّفاق حول نزع السلاح النووي لبيونج يانج.

ولدى وصولهما إلى فندق متروبول الفخم في العاصمة الفيتنامية هانوي حيث عقدا الأربعاء، في اليوم الأول من القمة، اجتماعاً ثنائياً قصيراً وتناولا العشاء، أدلى كل من ترامب وكيم بتصريح مقتضب أمام الصحفيين.

وقال كيم: "هناك أشخاص يرحبون بالاجتماع وآخرون متشككون"، مضيفا "سأبذل قصارى جهدي للتوصّل إلى نتيجة جيّدة" في المحادثات مع ترامب.

إلا إن ترامب من ناحيته فقال إنه في غير عجلة من أمره للتوصّل إلى اتفاق نووي مع كيم، منوها إلى العلاقة القوية بين الجانبين وأنه يكن احتراما كبيرا لكيم ولكوريا الشمالية.

وعبر ترامب عن رضاه من وتيرة المفاوضات على الرغم من بعض الانتقادات من أنها لا تسير بالسرعة المطلوبة.

وأضاف الرئيس الأمريكي إنه يقدر عدم إجراء بيونج يانج اختبارات على أسلحة، مؤكدا أنه يتطلع لمساعدة اقتصاد كوريا الشمالية.

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