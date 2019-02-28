اليوم.. محاكمة متهم بالقتل على خلفية مشاجرة فى المرج

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،محاكمة عاطل مُتهم بارتكاب جريمة قتل بالمرج؛ بسبب مشاجرة بين المُتهم وشقيق المجني عليه.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد زكري، وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود، وسمير رزق.



وكشف قرار الإحالة قيام المُتهم محمد عبد الرحمن، وشهرته "محمد الخطيب"، وآخر مجهول بقتل المجني عليه محمد سمير مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك سلاح ناري "بندقية آلية"، وتوجه رفقة المجهول إلى المكان الذي أيقن تواجد المجني عليه فيه، وما إن ظفر به فأطلق صوبه عيارًا ناريًا استقر في رأسه، مما أحدث إصابته التي أودت حياته.



وأضاف أمر الإحالة شروع المتهم والمجهول في قتل المجني عليه حاتم أحمد عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم والنية على قتله بالسلاح الناري، إلا أن آثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.‎