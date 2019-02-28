اليوم.. الحكم على صاحب مخبز قتل نجل صاحب عقار بالمعادى

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامه جامع، وأمانة سر سعيد عبد الستار، قضية الحكم علي صاحب مخبز قتل نجل صاحب العقار الذي يقطنه بالمعادي.



وكشف قرار الاحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز الدين، في القضية رقم ١٤٥٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات المعادي، قيام المتهم علاء عبد الرسول بقتل المجني عليه هيثم محمد كامل، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن لأشهر سلاحًا أبيض "سكين" وانهال عليه طعنًا بمواطن الحياة بجسدة، قاصدًا من ذلك ازهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.