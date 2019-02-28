لقاء فكرى حول التعايش السلمى وسماحة الأديان بالإسماعيلية (صور)

نظم المنتدى الإبراهيمي، التابع لمجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي المشيخي بمصر، الكنيسة الإنجيلية بمصر، أمس الأربعاء، لقاء فكري لمدرسي التربية الدينية ومدرسي اللغة العربية والأخصائيين تحت عنوان "العيش المشترك وسماحة الأديان بمقر مدرسة الشهيد محمد اتربي مصطفي الإعدادية بنين ( الناصرية سابقا) بمحافظة الإسماعيلية.



في البداية، رحب الأستاذ وحيد فايز مدير المدرسة بالحضور، وبدأ اللقاء بالسلام الجمهوري، وشارك باللقاء الدكتور القس ثروت قادس، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية بمصر، والشيخ جمال محمد عضو لجنة الفتوي بمحافظة الإسماعيلية، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس أيمن سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، ونائب رئيس مجلس الحوار والدكتور القس جوهر عزمي، الأمين العام لمجلس الحوار والعلاقات المسكونية، والدكتور أحمد درويش، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة.



وتحدث الدكتور القس ثروت قادس رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية عن المنتدي الإبراهيمي ودوره وأهدافه في منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص مصر من حيث ترسيخ قيم ومبادئ المواطنة والعيش المشترك، ونحن في الأساس أولاد سيدنا إبراهيم.



وقدم القس أيمن سامي موضوعا عن مفهوم الحوار وأهدافه وثقافة الاختلاف أن الحوار الفعال حوار لا ينقطع أو يتوقف وهو متجدد دائما هو حوار يرفض الاكلشيهات، وعند الاختلاف الداعي للتكفير والتخوين لا للتعميم، الحوار دائما وأبداً للإقناع وليس للازم فالحوار ليس شرطا أن تقتنع بما أقتنع أنا به.



بينما تحدث القس رفعت فتحي عن القيم وما حدث فيها في المجتمع المصري، والشيخ جمال محمد في التسامح والعيش المشترك في الإسلام، السماحة في المسيحية، التسامح والعيش المشترك في المسيحية، كيف تتكون الاتجاهات التعصبية عند الشخص الدكتور القس جوهر عزمي.



وشارك باللقاء ٥٠ مدرس ومدرسة في تخصص الدين واللغة العربية والأخصائي النفسي والاجتماعي.