عميد طب الإسكندرية ينفى وجود حريق بالمستشفى الأميرى

نفى الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، نشوب حريق هائل في المستشفى الرئيسي الجامعي بمحطة الرمل، مؤكدًا أن ما نشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لا أساس له من الصحة.



وأكد "عثمان"، أن كافة المستشفيات الجامعية تعمل بكل طاقتها، ولا يوجد بها أي أزمة أو مشكلة، مشيرًا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ عقب حادث تصادم قطار رمسيس، وحادث انقلاب سيارة ترحيلات برج العرب.



وشدد "عثمان" على أنه يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد مروجي الشائعات في أوقات الأزمات لإثارة الفوضى والبلبلة وتأجيج مشاعر المواطنين في عدة أماكن مختلفة.