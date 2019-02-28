صدور رواية "حكايات القط الشقى 12" فى طبعتها العربية

صدرت حديثًا عن المركز الثقافي العربي٬ النسخة العربية لرواية "حكايات القط الشقي 12"، من تأليف مارسيل إيميه٬ وترجمة معن عاقل.



ومما جاء في الرواية: "كونا عاقلتَين" لكن ما إن يغادر الأبوان المنزل، حتى تسارعُ دلفين ومارينيت إلى خرق توصياتهما والتشاقي مع أصدقائهما الحيوانات.



تصوِّر "حكايات القط الشقي" ببراعة وفكاهة مغامرات فتاتَين صغيرتَين مع حيوانات المزرعة، من أبقار وثيران وخرفان وبط وقطط وكلاب، زتتواطأ مع الطفلتَين في مواجهة عالم الراشدين، وخاصة الأبوين.



ومن خلال حياة هذه المزرعة الغريبة التي تستطيع فيها الحيوانات أن تتكلم دون أن يدهش ذلك أحدًا، يقدِّم لنا مارسيل إيميه رائعته الخالدة التي كتبها "للأطفال من أربع إلى خمس وسبعين سنة"، ويرسمُ فيها بمهارة عيوب الإنسان والمجتمع، ويطرح بمكر ودهاء أفكارًا فلسفية للصغار والكبار، أفكارًا في العدالة والاختلاف والمساواة والطبيعة ومعنى الحياة.