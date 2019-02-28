الليلة.. مناقشة "قبل المساء" بنادى كتاب المركز الثقافى

يستضيف نادي كتاب المركز الثقافي بأرض الجولف٬ في أمسيته الشهرية الجديدة٬ الروائي عمرو العادلي، لمناقشة روايته "قبل المساء"، الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، وذلك في السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس٬ والتي يناقشها الكاتب الروائي هاني عبد المريد.



وتعد الرواية هي العمل رقم 12 في أعمال المؤلف الروائية والقصصية، وتنتمي إلى الأعمال الاجتماعية النفسية، وتتناول مرحلة من حياة كاتب صحفي في الأربعينات من عمره، يمر بأزمة صحية، تجعله عرضة لفقدان ذاكرته، فيعكف على كتابة كل أحداث حياته الماضية، خوفًا من ضياعها، وعندما يبدأ في الكتابة يكتشف أن ما يكتبه شيء مختلف عن واقعه الذي عايشه بالفعل، فيصبح لديه حياتان، واحدة مكتوبة، وأخرى معاشة بالفعل.