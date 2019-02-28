اليوم.. انطلاق سلسلة ورش "ثقافة السلام" بجزويت الإسكندرية

تنطلق في الخامسة من مساء اليوم الخميس٬ سلسلة ورش تدريبية مقدمة من مصريتي وميسرين السلام٬ والتي تحمل عنوان "ثقافة السلام"٬ والتي ينظمها مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ وتستمر حتي 2 مارس المقبل.



وتهدف الورش إلى تمكين الأفراد المهتمين بقضايا متعلقة بتحديات السلام من المفاهيم الأساسية والقيم والأدوات الخاصة ببناء السلام، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في مجال التيسير وإدارة مساحات حوار.



تتضمن سلسلة ورش العمل الموضوعات التالية: "مفهوم السلام والعنف٬ والسلام الداخلي٬ واكتشاف الذات والهوية٬ والتنوع والاختلاف٬ ومهارات التواصل والحوار٬ ومهارات إدارة وتحليل النزاع٬ ومهارات التيسير وإدارة مساحات للتعلم والحوار".



تستهدف بالورش تربويين، العاملين بالتعليم المدني والمشروعات التنموية، من لديهم مبادرات متعلقة ببناء السلام في دوائرهم الشخصية، وبشكل عام من لديهم دافع شخصي للعيش السلمي.

