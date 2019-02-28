ريم أبو عيد تشارك بـ"سان ستيفانو" بمعرض الإسكندرية للكتاب

تشارك الكاتبة ريم أبو عيد٬ بروايتها "سان ستيفانو" والصادرة مؤخرا عن دار جولدن بوك للنشر والتوزيع٬ في معرض الإسكندرية للكتاب 2019، والرواية هي الجزء الثاني من رواية متروبول التي شاركت في معرض الإسكندرية للكتاب 2017.



ومما جاء في الرواية نقرأ: "كانت تزداد إعجابًا به كلما زادها من حديثه.. كان يتحدث عن مدينته وكأنه عاشق متيم.. تعددت لقآتهما.. وفي كل مرة تلتقيه كانت تغوص أكثر وأكثر في عالمه الساحر وترى الإسكندرية وكأنها لم ترها من قبل.. كان يبهرها دائمًا بما يرويه لها من حكايات عن هذه المدينة وعن عشاقها الكثر.. حكى لها عن المعماري أنطونيو لا شاك.. وأراها ما تبقى من المعمار الذي شيده ذلك العاشق للإسكندرية.. المدينة التي أصبحت قضيته الوحيدة في الحياة وشغله الشاغل وعشقه الأبدي الذي توارثه عن جده."