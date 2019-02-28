صدور رواية "زيف القصاص" للكاتب السعودى حامد أحمد الشريف

صدرت مؤخرا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ رواية "زيف القصاص" للكاتب السعودي حامد أحمد الشريف.



"زيف القصاص" تُنبئ بما تشي به الحكاية، بل حكايات نسوةً باحثات عن الحب ولكن في الرجل الخطأ، فكن ضحاياه، وليكون هو فيما بعد ضحية إحداهن.. من هذه الواقعة (القتل) ينطلق السرد بمقتل الرجل الدنجوان الذي أوقع نساءٍ عديدات في شباكه، ومن هذه النقطة أيضًا تبدأ الرواية بالإيهام أن كل واحدة منهن يُمكن أن تكون القاتلة بما لها من مبررات، لتكشف الأحداث فيما بعد أن آخر امرأة يُمكن أن تدخل في دائرة الاتهام بالنسبة للضابط المسؤول عن التحقيق؛ هي من ارتكبت الجريمة انتقامًا لكلِّ بنات جنسها.

