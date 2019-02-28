اليوم.. ندوة لمناقشة "فن الكتابة النقدية" بمكتبة المستقبل

تُنظم مكتبة المستقبل بجسر السويس٬ في الخامسة من مساء اليوم الخميس٬ ندوة بعنوان "فن الكتابة النقدية"

والتي يقدمها الناقد الفني الدكتور عمر توفيق.



وتتضمن الندوة محاور:

1- الفنون والنقد.

2 - الفرق بين النقد الفنى والأدبى.

3- كيف يتم تقيم عمل فنى؟

4- عناصر المقال النقدى.

5- دور الناقد فى العملية الفنية.

6- الناقد جزء أساسي من الإبداع.



والندوة تهدف إلى التعريف بالنقد الفنى للأعمال الفنية المتنوعة مسرح وسينما ودراما إذاعية وتلفزيونية٬ جزء أساسى من الندوة التدريب العملى على كتابة مقال نقدى لكل من سيحضر الندوة وكذلك تعليم كتابة المقال النقدى لهذه الفنون المتنوعة واكتشاف الملكة النقدية لدى الحاضرين.