اليوم.. عرض فيلم "صراع فى الوادى" بمركز الفنون

يُنظم مركز الفنون والوسائط المتعددة٬ التابع لمكتبة الأسكندرية٬ قاعة العرض الجماعي (B3)، في الواحدة من ظهر اليوم الخميس٬ عرض للفيلم الروائي الطويل "صراع في الوادي" للمخرج يوسف شاهين.



والفيلم من بطولة سيدة الشاشة العربية٬ فاتن حمامة٬ عمر الشريف٬ فريد شوقي٬ زكي رستم٬ عبدالوارث عسر وحمدي غيث. الفيلم من إنتاج عام 1954 قصة وسيناريو وحوار علي الزرقاني.



وتدور أحداث الفيلم حول أحمد الشاب الذي يعمل كمهندس زراعي، والذي يعود إلى قريته في جنوب الوادي حيث يعمل أبوه كناظر زراعة، فينجح في تحسين سلالة القصب، ثم يحب ابنة الباشا منذ أن كانا صغارًا، ولكن ينافسه في ذلك سكرتير الباشا الذي يطمع في الزواج من نادية.