"مستقبل وطن" بكفر الشيخ ينظم ندوة حول التعديلات الدستورية

عقد حزب مستقبل وطن، بمحافظة كفر الشيخ اجتماعا مساء اليوم، برئاسة المهندس فوزى الرفاعي، أمين عام الحزب لبحث خطة الحزب للمشاركة فى الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية القادمة وأهمية المشاركة، بحضور قيادات الحزب وأعضاء الأمانة العامة وأمناء المراكز والأقسام وهيئات مكاتبهم.



وفى البداية طالب المهندس فوزي الرفاعي، الجميع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش والشرطة وشهداء حادث قطار محطة مصر، ثم تحدث الرفاعى قائلا إن التعديلات الدستورية مصير أمة وحق شرعي للأجيال القادمة.



وفى كلمته تحدث النائب عبدالحميد دمرداش، مطالبا الجميع أن يشرح للمواطن العادى ماهى التعديلات الدستورية وماهوالهدف منها ثم بعد ذلك ندعوه للمشاركة، موضحا أن التعديلات الدستورية تحدث فى كل بلدان العالم وليست فى مصر فقط.