مايكل كوهين: ترامب طلب مني تهديد حوالي 500 شخص ومؤسسة خلال 10 سنوات

قال مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في شهادته بالكونجرس الأمريكي، إن ترامب طلب منه تهديد العديد من الأشخاص والمؤسسات خلال 10 سنوات من العمل معه بلغت حوالي 500 مرة، وجاء ذلك ردا على سؤال وجهه أحد النواب.



ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم عن كوهين قوله إنه ساعد ترامب على إطلاق موقع "shouldtrumprun.com" الذي لعب دورا بارزا في إطلاق حملة دونالد ترامب الرئاسية آنذاك وذلك بعد قراءة صحيفة تناولت استطلاع آراء المواطنين حول تصويتهم في عام 2012، مشيرا إلى أنه شارك في إطلاق حملة الرئيس ترامب الانتخابية.



وأضاف كوهين أنه أحضر تلك الصحيفة إلى ترامب للإطلاع عليها وهو ما دفعه لبدء حملته الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.