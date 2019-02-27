القاهرة : الخميس 28 فبراير 2019
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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 11:27 م

"المصري للدرسات" ينعي شهداء محطة مصر ويطالب بمحاسبة المخطئ

اللواء هاني غنيم
اللواء هاني غنيم
محمد الشريف
dostor.org/2534859

نعى المركز المصري للدراسات والأبحاث الإستراتيجية برئاسة اللواء هاني غنيم، ضحايا حادث قطار محطة مصر داعيا الله أن يتغدهم بواسع رحمته وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، معربًا عن أمنيته بأن يتم الله شفاء المصابين وأن يعيدهم إلى أهاليهم وأسرهم.

كما أعرب "غنيم" عن حزنه لهذا الحادث الأليم الذي أودى بحياة أكثر من 20 شخص وإصابة العشرات.

وقدم رئيس المركز الشكر لكل المواطنين المصريين الذين أسرعوا بالتوجه إلى المستشفيات وبنوك الدم القريبة من موقع الحدث للتبرع بدمائهم، كما طالب بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في التعامل مع المتسببين في هذا الحادث المأسوي مع اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تضمن حماية أكثر لحياة المواطنين.

واختتم رئيس المركز بيانه قائلًا: "الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة هدفه تدمير إستقرار الوطن وقتل خيرة أبناءه".

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