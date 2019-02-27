مصرع مدرس بالمعاش دهسه قطار بالقناطر

لقي مدرس بالمعاش مصرعه، أثناء عبوره خط السكة الحديد بمدينة القناطر الخيرية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.



وكشف المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث مركز القناطر، عن ورود إخطارا باصطدام قطار بأحد الأشخاص بمنطقة أرض بني أمام مستشفى القناطر الخيرية.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أن الجثة لمدرس بالمعاش يدعي حسن أحمد إمام حسن، مدرس بالمعاش 64 سنة، وأنه في طريقة لمنزله وخلال عبوره السكة الحديد أمام مستشفى القناطر، اصطدم به القطار مما تسبب في إصابته بكسر بقاع الجمجمة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.