"شاروبيم": ندرس إنشاء بورصة للأسماك بالدقهلية

قرر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، دراسة إنشاء بورصة للأسماك بالدقهلية؛ وذلك للاستفادة من الإنتاج السمكي بها وكذلك تسويق الإنتاج السمكي لمحافظات شمال سيناء وبورسعيد ودمياط بالإضافة إلى الدقهلية، وهي المحافظات الأربعة التي يقوم بتسويق إنتاجها من الأسماك في بورصة كفر الشيخ.



واقترح "شاروبيم" تأسيس شركة مساهمة بين تجار الأسماك وإنشائها بمنطقة قلابشو بدلًا من جمصة التي لا تتوافر بها أراضي لإقامة البورصة.



واشترط محافظ الدقهلية أن يكون موقع بورصة الأسماك بقلابشو قريبًا من الطريق الدولي لسهولة عمليات النقل من المحافظات المنتجة للأسماك إلى البورصة، لافتًا إلى أن خفض تكلفة النقل تؤدي إلى خفض أسعار البيع للمستهلك.