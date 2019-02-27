السلطات الإسبانية تفتح تحقيقًا حول سرقة وقعت في سفارة كوريا الشمالية

أعلنت السلطات الإسبانية، إجراء تحقيقات حول حادث سرقة أجهزة حواسب آلية وهواتف خلوية وقع في سفارة كوريا الشمالية وأصيبت على إثرها امرأة.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن عددًا من المهاجمين المجهولين اقتحموا السفارة الكورية الشمالية وقيّدوا العمال وكمموا أفواههم يوم 22 فبراير الجاري إلا أن امرأة واحدة تمكنت من الهرب في النهاية.



ونقلت الشبكة الإخبارية، عن وزارة الداخلية الإسبانية قولها إن شرطة مدريد فتحت تحقيقًا حول الحادث، مشيرة إلى أن الدبلوماسيين الكوريين الشماليين ومسؤولي حكومة بيونج يانج الآخرين لم يقدموا شكوى حول الحادث.