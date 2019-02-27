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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 11:13 م

تونس تبحث آخر الاستعدادات لتنظيم "أسبوع الثقافة العربية" مارس المقبل

محمد زين العابدين
محمد زين العابدين
ا.ش.ا
dostor.org/2534847

بحث وزير الشؤون الثقافية التونسي محمد زين العابدين، مع وزير الدولة للشئون الخارجية التونسي صبري بشطبجي، آخر الاستعدادات لتنظيم "أسبوع الثقافة العربية"، الذي يتزامن مع انعقاد أعمال القمة العربية التي تستضيفها تونس نهاية مارس المقبل.
وذكر بيان لوزارة الشئون الثقافية التونسية اليوم الأربعاء أن زين العابدين ثمّن التعاون المثمر مع وزارة الخارجية التونسية وكافة هياكل الدولة لإنجاح انعقاد القمة العربية المنتظرة، مبرزا الدور الهام الذي تلعبه الثقافة في التعريف بتاريخ وحضارة الشعوب، وهو ما ستسعى تونس إلى ضمان تنفيذه بما يتماشى ويدعم قيمة وأهمية هذا الحدث.
من جهته، أشاد بشطبجي بالتعاون الناجح بين الوزارتين الذي يحرص على تعزيز البعد الريادي في التخطيط والتنفيذ.

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