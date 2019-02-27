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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 10:56 م

يلا شووت | ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر | مشاهدة الريال والبارسا | مجانا مباراة برشلونة وريال مدريد على بين سبورت

يلا شووت | ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر | مشاهدة الريال والبارسا | مجانا مباراة برشلونة وريال مدريد على بين سبورت

مشاهدة مباراة ريال
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر
علي عبد الله
dostor.org/2534827

يترقب عشاق الساحرة المستديرة يلا شوت توداي في كل مكان بالعالم كلاسيكو الكرة الأرضية بين ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، والموافق السابع والعشرين من فبراير الجاري 2019، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إياب دور النصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

هي قمة كروية دسمة ينتظرها الملايين بل المليارات من الجماهير ليس في إسبانيا وحدها وإنما في كل بقعة من بقاع الأرض، ففي مصر والأردن وفلسطين تتابعون الكلاسيكو في تمام الساعة العاشرة مساء الأربعاء، أما في المملكة العربية السعودية والبحرين واليمن وتركيا وروسيا ولبنان وجزر القمر وقطر تتابعون المواجهة المرتقبة في تمام الساعة الحادية عشر.

عشاق الكرة في فرنسا وألمانيا والمغرب وإيطاليا عليهم ضبط ساعاتهم في تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء، وفي تمام الساعة الثانية عشر منتصف ليل الأربعاء تشاهدون القمة الكبيرة على ملعب سانتياجو بيرنابيو بتوقيت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، أما في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فستكون المواجهة متاح لمتابعي الكلاسيكو في تمام الساعة الثالثة مساء .

مباراة الذهاب بين الفريقين الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة في ملعب الكامب نو في السادس من فبراير الجاري انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم مبكرا للضيوف اللاعب لوكاس فاسكيز بتمريرة رائعة من الفرنسي كريم بنزيمة، لكن البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا أعاد برشلونة للمباراة بتسجله هدف التعادل في الشوط الثاني، في مباراة شهدت دخول الأرجنتيني ليونيل ميسي كبديل في شوط اللقاء الثاني حيث كان المدرب إرنيستو فالفيردي يفضل تواجده على الدكة وعدم الدفع به في بداية اللقاء خاصة أنه كان عائدا من الإصابة.

برشلونة عائد من فوز مميز وكبير على إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين، ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم في اللقاء الذي شهد تألق الأرجنتيني ميسي والذي أحرز ثلاثة أهداف رائعة للغاية بالإضافة لهدف من توقيع الأرووجوياني لويس سواريز حيث يدخل البارسا لقاء الكلاسيكو يوم الأربعاء بمعنويات مرتفعة مستعيدا نجمه الفرنسي، المدافع صامويل أومتيتي، وعودة النجاعة التهديفية لمهاجم الفريق الكتالوني سواريز والذي لم يسجل في آخر 5 لقاءات قبل مواجهة إشبيلية في الجولة الماضية من الليجا.

ونجح برشلونة في التأهل للدور قبل النهائي بعد تخطي عقبة كولتورال ديورتيفا ليونيسا بنتيجة (5-1) في مجموع لقائي الذهاب والإياب بدور الـ32، ثم عبور ليفانتي بنتيجة (4-2) بدور الـ16، وأخيرا على إشبيلية في دور الـ8 بنتيجة (6-3).
تشكيل برشلونة المتوقع لموقعة الكلاسيكو :
في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.
في خط الدفاع: نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - صامويل اومتيتي - جوردي ألبا.
في خط الوسط: إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أتورو فيدال
في خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز - عثمان ديمبلي.
العملاق المدريدي هو الآخر يبحث عن مواصلة الأداء الذي قدمه في ملعب الكامب نو قبل 20 يوما، حيث كان الفريق الملكي قريبا للغاية من إحراز انتصار كبير لكن ضياع الفرص كان شعار أبناء المدرب الارجنتيني سانتياجو سولاري، وخاصة البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور الذي أهدر أكثر من فرصة مؤكدة أمام المرمى.

دور الـ32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا شهد تفوق كاسح لريال مدريد على منافسه مليلية والذي فاز عليه بعشرة أهداف مقابل هدف، قبل أن يصطدم الريال بفريق ليجانيس في دور الـ16 ويحقق الفوز عليه بنتيجة 3-1، وفي دور الثمانية كان الدور على جيرونا حيث خسر الأخير في مجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 3-7.
تشكيل ريال مدريد المتوقع للكلاسيكو:
في حراسة المرمى: كيلور نافاس.
في خط الدفاع: داني كارباخال - رافائيل فاران - سيرخيو راموس - مارسيلو.
في خط الوسط: لوكا مودريتش - ماركوس يوينتي - توني كروس.
في خط الهجوم: لوكاس فاسكيز - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور.
وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن الحكم خوسي ماريا سانشيز مارتينيز هو من سيدير مواجهة الكلاسيكو بين الريال والبارسا على ملعب سانتياجو بيرنابيو حيث يمكنكم مشاهدة اللقاء حصريا عبر قنوات Bein Sport، والتي خصصت قنوات بي إن سبورت اتش دي 1 وبي إن سبورت اتش دي 3، وقناة بي إن سبورت الناطقة باللغة الفرنسية، وبي إن سبورت الناطقة باللغة الإنكليزية، حيث سيكون التونسي عصام الشوالي معلقا على أحداث الكلاسيكو من ملعب المباراة مباشرة، أما من الاوستوديو سيكون كل من حسن العيدروس وأحمد الطيب معلقين على اللقاء.
تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد:
التردد (ميجا هرتز) 11547
معدّل استقطاب الموجة Vertical
معدّل الترميز 27500
معدّل تصحيح الخطأ 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK

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