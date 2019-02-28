تشيلى توجه دعوة لجوايدو باعتباره رئيسًا لفنزويلا

وجه الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية إلى زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسًا انتقاليًا للبلاد، لحضور قمة رئاسية ستعقد فى مارس المقبل، يتناقش خلالها رؤساء أمريكا اللاتينية حول استبدال منظمة اتحاد دول أمريكا اللاتينية "Unasur".



وفي السابق، دعت المعارضة دول المنطقة للانضمام إلى هذا المنتدى الجديد، ومع ذلك تم استبعاد فنزويلا؛ لأنها اعتبرت أنها لا تفي بمتطلبات كونها ديمقراطية كاملة.



وكان الرئيس التشيلي، وأحد من الرؤساء الأكثر ضغطًا علي حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد ما شهدته البلاد من تدههور فى الأوضاع الاقصادية والصحية تسبب فى حالة من النزوح البشري لأكثر من ثلاثة ملايين مواطن إلى خارج البلاد هربًا من الجوع والفقر.



وسبق أن انتقل الرئيس التشيلي إلى الحدود بين كولومبيا وفنزويلا لدعم جوايدو في محاولته لإدخال المعونة الإنسانية إلى فنزويلا، فى ظل تصدي القوات المسلحة الفنزويلية لمنع دخول المساعدات بناء علي أوامر من الرئيس مادورو.



وقد سافر جوايدو، الذي منع من مغادرة فنزويلا بحسب أمر قضائي، إلى كولومبيا يوم الجمعة، ومن المقرر أن ينتقل إلى البرازيل للقاء الرئيس البرازيلي يائير بولسونارو.

