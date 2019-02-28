القاهرة : الخميس 28 فبراير 2019
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الخميس 28/فبراير/2019 - 12:44 ص

ارتفاع عدد المنشقين عن صفوف الجيش الفنزويلى إلى 441 جنديًا

ارتفاع عدد المنشقين
نورهان شوقي
dostor.org/2534784

وصل ما لا يقل عن 85 جنديا فنزويليا إلى كولومبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفعت قائمة المنشقين عن صفوف القوات المسلحة الفنزويلية إلى 441 جنديا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الناثيونال" الفنزويلية، فقد انتقل معظم العسكريين الى إدارة الهجرة الكولومبية لطلب المساعدة وللإعلان عن دعمهم لخوان جوايدو الذي نصب نفسه رئيسًا إنتقاليًا للبلاد منذ الـ23 من يناير الماضي.

وقال مدير الهجرة كولومبيا، كريستيان كروجر الثلاثاء إن بعض هؤلاء الجنود يأتون إلى كولومبيا يرتدون الزي العسكري والأسلحة، بينما يرصل آخرون مرتدين الزي المدني وهم برفقة أسرهم.

وأكد كروغر أنه في هذه الحالة تعمل العديد من الكيانات الكولومبية "بكفاءة وسرعة" في كل حالة من الحالات التي ستحضر بشكل فردي.

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