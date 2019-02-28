حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 28 فبراير 2019
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الخميس، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-
الحمل
مهنيًا: يعرض عليك العمل في إحدى الشركات الكبرى بمرتب كبير، فحاول أن تستغل هذه الفرصة وتثبت نفسك في العمل بشكل كبير حتى تضمن وظيفتك.
عاطفيًا: تقابل حبًا جديدًا قادرًا على أن ينسيك ما مررت به من مشاكل وعقبات، فحاول أن تستمتع مع هذا الشريك قدر المستطاع.
صحيًا: أنت تعاني زيادة في معدل ضغط الدم، فحاول أن تزور الطبيب في أقرب فرصة ممكنة، حتى تسيطر على المشكلة في بدايتها.
الثور
مهنيًا: حبّك لمهنتك يجعلك تعمل بصدق وتعطي كل ما لديك، ما يكسبك احترام المسؤولين.
عاطفيًا: يفرض عليك الشريك ضغوطًا كبيرة ويطلب منك اتخاذ قرار حاسم وخطير.
صحيًا: إحساسك الدائم بالصداع بعد قراءتك أسطرًا قليلة سببه ضعف في النظر، لذا راجع طبيب العيون في أسرع وقت.
الجوزاء
مهنيًا: تنتظر تلقي ردود أفعال جيدة على ما قدمته في العمل خلال الفترة الأخيرة، وتبذل جهدًا واضحًا من أجل الحصول على منصب أكبر في المستقبل.
عاطفيًا:حالتك النفسية سيئة وتطلب من الشريك الصمت والتفكير مرة ثانية في استكمال تلك العلاقة.
صحيًا: تلتزم النظام الغذائى الصحي الذي نصحك به طبيب التغذية الخاص بك، ورغبتك تتجدد في ممارسة رياضة جديدة تنمّي لياقتك البدنية.
السرطان
مهنيًا: تهتم بشؤون مهنية وتسمع خبرًا يرضيك يخصّ بعض الزملاء الذين تضع وإياهم اللمسات الأخيرة على مشروع ضخم.
عاطفيًا: تحرّك واتخذ قرارًا بتحسين وضعك العاطفي، وإذا كنت وحيدًا تفرح بازدهار العلاقة، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم.
صحيًا: كُن حذرًا وانتبه لصحتك وصحة العائلة، ربما تقلق بسبب ما يخصّ أحد المقرّبين، لكن الأمر لا يستدعي الخوف أبدًا.
الأسد
مهنيًا: مفتاح نجاحك هو الصبر والمثابرة، تبدأ يومك بأجواء مميزة في وضعك المهني، فتسعى لتجييش كل طاقاتك لاستعادة الأوضاع الطبيعية.
عاطفيًا: تحمّلك الشريك كثيرًا في الآونة الأخيرة، فلا تحاول أن تقدّم له المزيد من الأعذار لأنه لن يقدر على تقبلها بأي شكل في الوضع الحالي.
صحيًا: حذار الطقس السيئ الذي يمكن أن يصيبك بأي أزمة صحية، فبدلًا من أن تعالجها حاول أن تتفادها قدر الإمكان.
العذراء
مهنيًا: يوم مشجع على المبادرات الكبيرة والتفاؤل والانتصارات والحظ الاستثنائي الذي يقدم لك فرصة ثمينة يجب أن تستفيد منها في كل مناسبة، لكي تعزز أوضاعك المهنية والشخصية.
عاطفيًا: أسّس على قواعد صلبة وابتعد عن المواجهات وحب السيطرة، ولا تعمل من دون إبلاغ الشريك.
صحيًا: لا تترك انشغالاتك المهنية والعاطفية تأخذك من ممارسة نشاطات تعود عليك بالفائدة على الصعيد الصحي.
الميزان
مهنيًا: يتطلب منك العمل بذل المزيد من الجهد، وكل ما عدا ذلك لن يكون في مصلحتك في الأيام المقبلة.
عاطفيًا: لا تكن أنانيًا وحاول أن تتشارك مع الشريك في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصًا أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة.
صحيًا: تابع نظامك الغذائي الذي تتبعه منذ مدة، ولن تكون النتائج إلا كما تريد.
العقرب
مهنيًا: لا تدع تحقيق الأحلام هاجسك، فالواقع يتطلب منك العمل المتواصل للوصول إلى المبتغى.
عاطفيًا: ثقتك العالية بالنفس تثير إعجاب الشريك بك، ويقف إلى جانبك لمؤازرتك في جميع خطواتك.
صحيًا: رياضة المشي يوميًا من أكثر الرياضات فائدة للصحة، وعليك نوم الساعات المطلوبة ضمانة لبدء يوم جديد بنشاط وحيوية.
القوس
مهنيًا: كن جاهزًا على أكمل وجه ليوم يحمل تطوّرات كثيرة، تبدأ طلائعها بالظهور قريبا.
عاطفيًا: التسامح مع الشريك سيزيده تعلقًا بك، ويحاول إرضاءك أو التعويض عما فات بشتى السبل.
صحيًا: الابتعاد عن الأجواء العصيبة أفضل حلّ لمعالجة النفسية المضطربة، وخصوصًا اليوم.
الجدي
مهنيًا: باستطاعتك عقد تحالفات جديدة للتخفيف من حدّة المنافسة، ولن يدعك الحظ وحيدًا هذه المرّة، بل يقف الى جانبك، فتجد حليفًا قويًا او صديقًا شجاعًا او حبيبًا متفانيًا.
عاطفيًا: باتت مطالب الشريك تشكّل عبئًا عليك، ووضع حدّ لذلك افضل بكثير.
صحيًا: عوارض بسيطة سببها القلق، فلا تتردد في استشارة طبيب لترتاح أكثر.
الدلو
مهنيًا: تربكك الحياة المهنية وتولّد صراعًا وازدواجية، وقد تُعاني منافسة مع زميل أو زميلة، وربما يدور صراع بينهما.
عاطفيًا: إذا كنت على وشط الارتباط قد تتخذ قرارات كبيرة مهمة في حياتك ينتج منها تغير في نمط عيشك.
صحيًا: تشغلك كثيرًا أوضاعك الصحية وقد تلجأ إلى استشارة طبيب متخصص ومن بعدها اعتماد وصفة طبية مفيدة.
الحوت
مهنيًا: تسمح لك الظروف الفلكية بعقد مصالحات وتوقيع اتفاقات مفيدة لك كذلك تسمح لك بترتيب الشؤون الماليّة والمصرفية وتنظيمها
عاطفيا: مسألة طارئة توجب عليك اقتراح افكار متنوعة للوصول الى توضيح بعض الأمور مع الشريك.
صحيًا: القيام ببعض التمارين الرياضية مردوده ايجابي، فواظب على ذلك يوميًا.