حظك اليوم.. برج الأسد الخميس 28 فبراير 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم الخميس، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: مفتاح نجاحك هو الصبر والمثابرة، تبدأ يومك بأجواء مميزة في وضعك المهني، فتسعى لتجييش كل طاقاتك لاستعادة الأوضاع الطبيعية.

عاطفيًا: تحمّلك الشريك كثيرًا في الآونة الأخيرة، فلا تحاول أن تقدّم له المزيد من الأعذار؛ لأنه لن يقدر على تقبلها بأي شكل في الوضع الحالي.

صحيًا: كن حذرًا من الطقس السيئ الذي يمكن أن يصيبك بأي أزمة صحية، فبدلًا من أن تعالجها حاول أن تتفادها قدر الإمكان.