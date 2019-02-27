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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 08:34 م

مد فترة إعفاء المواطنين من رسوم توصيل الغاز بالعريش 6 أشهر

طارق الملا وزير البترول
طارق الملا وزير البترول
dostor.org/2534597

وافق الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على مد فترة إعفاء المواطنين من رسوم خدمة العملاء لتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بالعريش لمدة 6 أشهر، في جميع المناطق المتوفر بها الشبكات الأرضية للغاز والتي تخضع لخدمة العملاء اعتبارًا من أول مارس المقبل.

وقال محافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، إن وزير البترول وافق أيضًا على تقسيط مبلغ مساهمة العميل والبالغ 2160 جنيهًا على 6 سنوات بقسط شهرى قيمته 30 جنيهًا، وبدون فوائد أو مقدم، مع تحمل وزارة البترول للأعباء المالية الناتجة عن تحويل القطاعات مرة أخرى للعمل بنظام المشروع.

من جانبه، أكد أسامة الشريف مدير عام إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية في محافظة شمال سيناء أنه يمكن للمواطنين التعاقد لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل والوحدات السكنية عن طريق التعاقد كاش أو بالتقسيط عن طريق شركة الغاز، أو التقسيط عن طريق صندوق الغاز بالمحافظة، موضحا أن المستندات المطلوبة للتعاقد هي إيصال كهرباء حديث، صورة بطاقة الرقم القومي، صورة عقد الإيجار الموثق في الشهر العقاري أو صورة رخصة المباني، ورقم الغاز الملصق على باب الوحدة السكنية أو رقم الوصلة الفرعية "الشاكوش "، مع إضافة إقرار الخصم من جهة العمل للعميل الموظف أو من الضامن للعميل الغير موظف في حالة التقدم عن طريق صندوق الغاز بالمحافظة.

يذكر أن محافظ شمال سيناء وافق علي زيادة رأس مال صندوق الغاز بديوان عام المحافظة إلى مليوني جنيه بدلا من مليون و250 ألف جنيه، وذلك نظرًا للإقبال الشديد على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من خلال الصندوق.

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