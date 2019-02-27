أحمد سويلم يلقى قصيدة "هل لى" فى رثاء محمد أبودومة

ألقى الشاعر الكبير أحمد سويلم، قصيدة حملت عنوان "هل لى"، فى رثاء صديقه الراحل محمد أبودومة.



وأوضح "سويلم"، خلال إلقاء كلمته في أمسية تأبين الشاعر محمد أبودومة والروائي الراحل عبدالوهاب الأسوانى، بالمجلس الأعلى للثقافة، أن تلك القصيدة كتبها عندما علم بنبأ وفاة صديقه "أبودومة".