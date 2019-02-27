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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 08:18 م

الخارجية العراقية تعرب عّن تعازيها لمصر في ضحايا حادث محطة مصر

ضحايا حادث محطة مصر
ضحايا حادث محطة مصر
dostor.org/2534567

أعربت وزارة الخارجية العراقية عّن تعازيها لمصر حكومة وشعبًا في ضحايا حادث قطار محطة مصر الأليم، الذي وع اليوم الأربعاء.

وقال أحمد الصحاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجيّة العراقية - في بيان وزعته السفارة العراقية بالقاهرة - "لقد تلقينا بحزن عميق خبر الحادث الأليم الذي تعرَّض له الأشقاء في مصر إثر اصطدام قطار نجم عنه نُشُوب حريق هائل تسبَّب في إزهاق أرواح عدد من المدنيِّين".

وأضاف، أن وزارة الخارجيّة توجه أحرَّ التعازي القلبيَّة إلى جمهوريَّة مصر العربية حكومة وشعبًا، سائلين الله الرحمة والرضوان للموتى، والشفاء العاجل والسلامة للمصابين.

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