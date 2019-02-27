فيديو يكشف المشاجرة بين السائقين المتسببين في حادث محطة مصر

كشف مقطع فيديو المشاجرة التي نشبت بين السائقين المتسببين في حادث محطة مصر.



وقال بيان للنائب العام: "استكمالا لتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث القطار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس، تبين أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث، وأنه أثناء سيره متجها إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، ما أدى إلى تشابكهما، وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار واتجه لمعاتبة قائد الجرار رقم 2305 الذى رجع إلى الخلف لفك التشابك، ما أدي إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة، فاصطدم بالمصد الخرساني بنهاية خط السير بداخل المحطة فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران".



وأضاف البيان: أن الحادث أدى إلى وفاة 20 شخصًا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها، كما نتج عن الحادث إصابة 28 شخصًا تم نقلهم لتلقي العلاج بالمستشفيات (مستشفى الهلال، والقبطي، والسكة الحديد، ومعهد ناصر، وشبرا العام، والحلمية العسكري، ودار الشفاء).



وقررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لمناظرة الجثامين، وأخذ عينات البصمة الوراثية "DNA" نظرًا لتفحم الجثامين وعدم التوصل لتحديد هوية كلًا منهم.



وأشار البيان إلى ضبط المتهم قائد الجرار مرتكب الحادث؛ تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره ويخضع الآن للاستجواب.