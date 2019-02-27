القاهرة : الأربعاء 27 فبراير 2019
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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 07:00 م

موريتانيا وجامبيا توقعان بروتوكول تعاون في مجال الصيد

موريتانيا وجامبيا
dostor.org/2534423

شهد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ونظيره الجامبي آدم بارو، اليوم الأربعاء، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، توقيع مذكرة تفاهم في مجال المشاورات الثنائية المنتظمة، وبروتوكول تعاون في مجال الصيد والاقتصاد البحري بين البلدين.

وأفاد بيان رسمي في نواكشوط بأن مذكرة التفاهم وقعها عن الجانب الموريتاني "جا مختار ملل"، وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة، وعن الجانب الجامبي ممادو تانغارا، وزير الشؤون الخارجية، فيما وقع على بروتوكول التعاون عن الجانب الموريتاني، يحي ولد عبد الدائم وزير الصيد والاقتصاد البحري، وعن الجانب الجامبي جيمس غوميز، وزير الصيد والاقتصاد البحري.

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