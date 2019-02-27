القاهرة : الأربعاء 27 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

08:20 م

التشكيلية هالة الشارونى: لوحاتى عبارة عن تجارب شخصية تشمل حوارًا بين الرجل والمرأة
08:05 م

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
رياضة
الأربعاء 27/فبراير/2019 - 07:00 م

رونالدو يقلل من أهمية عدم احتفال بيل مع لاعبي ريال مدريد

رونالدو
رونالدو
dostor.org/2534421

قلل البرازيلي رونالدو، مالك نادي ريال بلد الوليد الإسباني، من أهمية عدم احتفال الجناح الويلزي جاريث بيل، بهدفه أمام ليفانتي في الليجا بالشكل المتوقع مع زملائه في نادي ريال مدريد.

وأوضح الظاهرة رونالدو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية اليوم الأربعاء، أن هذه الحادثة مبالغ بها، مشيرا إلى أن لاعبي الريال سيتمكنون من تجاوز هذه الأمور.

وقال النجم السابق لريال مدريد "رأيت ما حدث، فأنا أتابع المباريات بكثرة هذه الفترة أكثر من أي وقت مضى، لكن هناك أمور مهمة أكثر بالنسبة لي ولنادي بلد الوليد في الوقت الحالي".

وتابع: "في كل ناد وكل مجموعة تحدث الكثير من الأشياء. ولا أعلم بالضبط ما حدث مع بيل، ولا أعلم ما قيل. هي مشكلة بالنسبة لهم وأنا متأكد بأنهم سيحلونها".

يذكر أنه وفقا لأحدث التقارير الإخبارية في إسبانيا، فإن المدير الفني الأرجنتيني للريال سانتياجو سولاري، يدرس البدء بالدولي الويلزي أساسيا في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مساء اليوم الأربعاء أمام برشلونة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ اسبوع

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهر

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

منذ أقل من شهر

بيراميدز يقسو على سموحة برباعية نظيفة

منذ أقل من شهر

توابع التعادل الإفريقى فى الزمالك: جروس على كف عفريت.. ومعاقبة كهربا وأوباما

الآن

منع بث "الزمالك اليوم" و"الماتش" لمدة أسبوع

زايد: ارتفاع ضحايا حادث "محطة مصر" إلى 23 متوفيًا و43 مصابًا

رفض دعوى استبعاد ضياء رشوان من انتخابات "الصحفيين"

القبض على سائق جرار قطار حادث محطة مصر

ads
الأكثر قراءة

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

حقيقة صورة بطاقة الفتاة "آلاء" المتداولة على السوشيال ميديا

محمد صلاح: فوز ليفربول بالبريميرليج أهم من الإنجازات الفردية

تأييد حبس محمد رمضان 6 أشهر في سب مدير عام قنوات MBC مصر

ألبومات الصور

محافظ الغربية يكرم شابًا أنقذ قرية ميت الشيخ من كارثة (صور)

"مسلم" يحاور شباب جامعة سوهاج حول دورهم فى رسم مستقبل مصر

50 صورة ترصد كل تفاصيل حادث "محطة مصر"

صور حريق محطة مصر

رياضة

رونالدو يقلل من أهمية عدم احتفال بيل مع لاعبي ريال مدريد

بث مباشر برشلونة وريال مدريد بي ان سبورت رابط بث مباشر مباراة برشلونه وريال مدريد - رابط مباراة برشلونة وريال مدريد لايف

بتروسبورت يستضيف مباراة الأهلي وبتروجت في الدوري

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

حقيقة صورة بطاقة الفتاة "آلاء" المتداولة على السوشيال ميديا

محمد صلاح: فوز ليفربول بالبريميرليج أهم من الإنجازات الفردية

تأييد حبس محمد رمضان 6 أشهر في سب مدير عام قنوات MBC مصر

ads
كشكول

رعاية الشباب تدعو طلاب الأزهر للاشتراك في أولمبياد الطفل المصرى

البحث العلمي تطلق شهر العلوم المصري للعام السادس.. السبت

رئيس جامعة حلوان ينعى ضحايا حادث حريق قطار محطة مصر

الإسكندرية الأزهرية تطلق قافلة "العلم والعمل"

جامعة الإسكندرية ووزارة التخطيط يطلقان حملة "إبدأ مستقبلك" للطلاب

الأمصار

(بث مباشر) مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت .. كورة اون لاين | كورة ستار | كورة لايف

دراسة تكشف سر تفوق رونالدو في المباريات الكبيرة

الرئيس السوري يوجه دعوة إلى "ظريف" لزيارة دمشق

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم الأربعاء

إيران تعلن موعد الانتخابات البرلمانية

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

الساحل الإفريقي: 3 مليارات دولار لتمويل خطة الاستثمار المناخية

باحثون: يمكن بناء 1.2 مليون شقة في ألمانيا فوق المتاجر

الأمير هاري يفتتح نصبًا تذكاريًا تخليدًا لضحايا بريطانيين

مباريات
الصحة

تعرف على فوائد البطيخ للحامل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎