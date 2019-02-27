رونالدو يقلل من أهمية عدم احتفال بيل مع لاعبي ريال مدريد

قلل البرازيلي رونالدو، مالك نادي ريال بلد الوليد الإسباني، من أهمية عدم احتفال الجناح الويلزي جاريث بيل، بهدفه أمام ليفانتي في الليجا بالشكل المتوقع مع زملائه في نادي ريال مدريد.



وأوضح الظاهرة رونالدو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية اليوم الأربعاء، أن هذه الحادثة مبالغ بها، مشيرا إلى أن لاعبي الريال سيتمكنون من تجاوز هذه الأمور.



وقال النجم السابق لريال مدريد "رأيت ما حدث، فأنا أتابع المباريات بكثرة هذه الفترة أكثر من أي وقت مضى، لكن هناك أمور مهمة أكثر بالنسبة لي ولنادي بلد الوليد في الوقت الحالي".



وتابع: "في كل ناد وكل مجموعة تحدث الكثير من الأشياء. ولا أعلم بالضبط ما حدث مع بيل، ولا أعلم ما قيل. هي مشكلة بالنسبة لهم وأنا متأكد بأنهم سيحلونها".



يذكر أنه وفقا لأحدث التقارير الإخبارية في إسبانيا، فإن المدير الفني الأرجنتيني للريال سانتياجو سولاري، يدرس البدء بالدولي الويلزي أساسيا في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مساء اليوم الأربعاء أمام برشلونة.