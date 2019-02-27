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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 06:58 م

الأردن تشتري 60 ألف طن من علف الشعير في مناقصة

الأردن تشتري 60 ألف
dostor.org/2534419

قال تجار إن الأردن اشترى نحو 60 ألف طن من علف الشعير للتوريد من منشأ اختياري في مناقصة دولية لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن أغلقت اليوم الأربعاء.

واشترى الأردن الكمية مقابل 204 دولارات للطن شاملة تكلفة الشحن، والذي يجب أن يتم في النصف الثاني من أغسطس.

والشركة الفائزة في المناقصة، والتي ستورد الكمية، هي شركة جي.تي.سي.إس.

وواجه الأردن صعوبات في شراء القمح والشعير في مناقصات طرحها في الأشهر الأخيرة بعدما أدت الشروط الجديدة للمواصفات والسداد إلى تقليص مشاركة كبار التجار العالميين.

غير أن بعض المناقصات التي طرحت في الآونة الأخيرة حققت نتائج أفضل.

واشترى الأردن الثلاثاء 60 ألف طن من قمح الطحين الصلب في مناقصة منفصلة.

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