الأردن تشتري 60 ألف طن من علف الشعير في مناقصة

قال تجار إن الأردن اشترى نحو 60 ألف طن من علف الشعير للتوريد من منشأ اختياري في مناقصة دولية لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن أغلقت اليوم الأربعاء.



واشترى الأردن الكمية مقابل 204 دولارات للطن شاملة تكلفة الشحن، والذي يجب أن يتم في النصف الثاني من أغسطس.



والشركة الفائزة في المناقصة، والتي ستورد الكمية، هي شركة جي.تي.سي.إس.



وواجه الأردن صعوبات في شراء القمح والشعير في مناقصات طرحها في الأشهر الأخيرة بعدما أدت الشروط الجديدة للمواصفات والسداد إلى تقليص مشاركة كبار التجار العالميين.



غير أن بعض المناقصات التي طرحت في الآونة الأخيرة حققت نتائج أفضل.



واشترى الأردن الثلاثاء 60 ألف طن من قمح الطحين الصلب في مناقصة منفصلة.