تعافي مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار خلال يناير

ارتفعت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة بأكثر من تقديرات المحللين خلال شهر يناير الماضي.



وكشفت بيانات صادرة عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الأربعاء، صعود مؤشر مبيعات المنازل المعلقة الأمريكية بنسبة 4.6% ليسجل 103.2 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 98.7 نقطة في ديسمبر السابق له.



وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة سترتفع بنسبة 0.7% خلال نفس الفترة.



وأرجعت البيانات تعافي مبيعات المنازل المعلقة إلى التغيير في نهج السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وانتهاء الإغلاق الحكومي.



أما على أساس سنوي، انخفضت مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة بنسبة 2.3% في يناير الماضي، مقارنة بنفس الفترة من 2018.



وارتفع الدولار أمام اليورو بنسبة 0.1% ليسجل 1.1375 دولار.