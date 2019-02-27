بوتين يعرب عن تعازيه في حادث محطة مصر

محافظ الغربية يكرم شابًا أنقذ قرية ميت الشيخ من كارثة (صور)

كرم اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، خلال اجتماع المجلس التنفيذي المواطن محمد عبد الحميد سائق سيارة الوقود، التي اشتعلت بها النيران أثناء تفريغ الوقود بقرية ميت الشيخ التابعة لمركز قطور، ...