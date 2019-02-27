الأربعاء 27/فبراير/2019 - 06:55 م
بوتين يعرب عن تعازيه في حادث محطة مصر
dostor.org/2534413
عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه في حادث محطة مصر.
عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه في حادث محطة مصر.
كرم اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، خلال اجتماع المجلس التنفيذي المواطن محمد عبد الحميد سائق سيارة الوقود، التي اشتعلت بها النيران أثناء تفريغ الوقود بقرية ميت الشيخ التابعة لمركز قطور، ...
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