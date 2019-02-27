مخزونات النفط في أمريكا تهبط إلى 8.6 مليون برميل

شهدت مخزونات النفط بالولايات المتحدة هبوطًا مفاجئًا خلال الأسبوع الماضي، كما تراجعت مخزونات البنزين.



وأظهرت بيانات صادرة إدارة معلومات الأمريكية، اليوم الأربعاء، تراجع مخزونات النفط بالولايات المتحدة 8.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 22 فبراير الجاري، لتصل إلى 445.9 مليون برميل.



وكانت تقديرات المحللين تشير إلى زيادة مخزونات النفط بالولايات المتحدة بمقدار 2.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.



كما هبطت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 1.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم أبريل بنسبة 1.6% إلى 56.37 دولار للبرميل.



كما صعد سعر العقود العقود الآجة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنسبة 0.8% إلى 65.75 دولار للبرميل.