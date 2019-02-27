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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 06:50 م

بليح: الإهمال في أداء العمل "خيانة"

بليح: الإهمال في
نعمات مدحت
dostor.org/2534409

عقب الشيخ عبدالناصر بليح الداعية الإسلامي بوزارة الأوقاف، علي الإهمال الذي أدي إلي حادثة إصطدام أحد القطارات بأحد أرصفه محطه قطارات مصر، مما أسفر عن وقوع وفيات ومصابون، بأنه خيانة لأنه تقصير في أداء العمل.

وأضاف بليح - في تصريحات لـ" الدستور"- أن أداء الأمانة ورعايتها من الواجبات التي أكد عليها الإسلام كما قال الله سبحانه وتعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا).

وأشار إلى أن الواجب على الموظف أن يؤدي الأمانة بصدق وإخلاص وعناية، وحفظا للوقت حتى تبرأ الذمة ويطيب الكسب ويرضي ربه وينصح لدولته في هذا الأمر، أو للشركة التي هو فيها أو لأي جهة يعمل فيها، هذا هو الواجب على الموظف أن يتقي الله وأن يؤدي الأمانة بغاية الإتقان وغاية النصح، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويعمل بقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا.

وطالب المسلم أن يؤدي عمله بعناية ويحفظ وقته، ولو تساهل رئيسه ولو لم يأمره رئيسه فلا يقعد عن العمل أو يتساهل فيه، بل ينبغي أن يجتهد حتى يكون خيرا من رئيسه في أداء العمل والنصح في الأمانة وحتى يكون قدوة حسنة لغيره.

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