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اقتصاد
الأربعاء 27/فبراير/2019 - 06:48 م

الدولار يتحول للارتفاع مع التطورات التجارية والسياسية

الدولار يتحول للارتفاع
dostor.org/2534405

تحولت العملة الأمريكية للارتفاع أمام نظيراتها الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية، ووسط تعليقات رئيس الفيدرالي أمام الكونجرس.

وصرح رئيس الفيدرالي بأن البنك المركزي سيعلن قريبًا خطة لإنهاء برنامج تقليص الميزانية العمومية.

وكان باول صرح بالأمس أن الفيدرالي سيواصل نهج الحذر والصبر بشأن السياسة النقدية، مع الاتجاه الهابط للاقتصاد العالمي والإشارات المتضاربة التي يظهرها الاقتصاد الأمريكي.

وعلى صعيد التطورات التجارية، صرح الممثل التجاري الأمريكي في شهادته أمام مجلس النواب بأن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين غير مؤكدة حتى الآن، لأن بكين في حاجة للقيام بأكثر من شراء المزيد من السلع الأمريكية.

وصوت النواب الأمريكي أمس لصالح إلغاء إعلان حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الأمريكي منذ أسبوعين، وإحالة القرار لمجلس الشيوخ للبت فيه.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي بالولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، فيما تراجعت طلبيات المصانع الأمريكية بأقل من التقديرات.

وفي بيانات أخرى، تعافت مبيعات المنازل المعلقة بالولايات المتحدة خلال يناير الماضي.

وارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.1% إلى 1.1377 دولار، كما صعد أمام الين بنسبة 0.3% عند 110.93 ين.

في حين انخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% عند 1.3312 دولار، فيما ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.1% عند 1.0009 فرنك.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بشكل هامشي بلغ 0.09% إلى 96.086، بعد أن كان متراجعًا عند 95.883 في وقت سابق من التعاملات.

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