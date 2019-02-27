الصين وروسيا والهند يتفقون على تعزيز جهود مكافحة الإرهاب

اتفقت الصين وروسيا والهند اليوم الأربعاء على تعزيز التنسيق والتعاون والتمسك بشكل حازم بالتعددية ومكافحة الإرهاب بشكل مشترك.



جاء ذلك في البيان المشترك للاجتماع الثلاثي الـ 16 لوزراء خارجية الصين وروسيا والهند اليوم، في "ووتشن" بمقاطعة "تشجيانغ" شرقي الصين.



واتفق الوزراء الثلاثة على أهمية التعاون في مكافحة جميع أشكال الإرهاب، وتعزيز الاتصالات بشأن سياسة مكافحة الإرهاب، وبذل جهود خاصة للقضاء على الإرهاب والتطرف.



وحول قضية فنزويلا، أكد الوزراء الثلاثة أنه ينبغي تسوية هذه القضية بواسطة الشعب الفنزويلي من خلال الحوار البناء بدلا من اللجوء إلى العنف، مشددين على رفضهم للتدخل العسكري هناك.



كما اتفقوا على تدعيم وتوسيع التعاون العملي الثلاثي باستمرار، والعمل على إنشاء آلية اجتماع بين وزراء دفاع الدول الثلاث في الوقت المناسب، فيما من المقرر عقد الاجتماع القادم بين وزراء خارجية الدول الثلاث في روسيا.



من جهته، قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" - في تصريحات عقب الاجتماع - إن العالم يشهد حاليا تغيرات لم يسبق لها مثيل في السنوات المائة الماضية، وإن الصين وروسيا والهند باعتبارها قوى رئيسة مؤثرة واقتصادات ناشئة مهمة، ينبغي أن تعزز التنسيق وتقارب توافق الآراء، وتعميق التعاون والعمل معا على تعزيز السلام والاستقرار العالميين.



وأكد وانغ أهمية مساهمة الدول الثلاث في حماية النظام الدولي بشكل صارم ومحوره الأمم المتحدة، مع الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والأمن.



وشدد وانغ على أهمية معارضة النزعة الأحادية والحمائية، والدفع باستمرار بعملية تحرير التجارة والاستثمار، وتعزيز بناء اقتصاد عالمي منفتح، مع تعميق الدول الثلاث تعاونها المشترك لعملية التكامل الإقليمي.



من جانبهما، أكد وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف ونظيرته الهندية سوشما سواراج أهمية احترام مبادىء ومواثيق الأمم المتحدة، والالتزام بمعايير العلاقات الدولية.



ودعا الوزيران، الدول الثلاث (الصين وروسيا والهند) إلى إعطاء المنصات متعددة الأطراف دورا كاملا لتعزيز التنسيق والتعاون، وتقديم مساهمات مشتركة لمعالجة قضايا البؤر الساخنة الدولية والإقليمية، والتصدي للتحديات التي تواجه الإنسانية.