إنتاج النفط الأمريكي يواصل المستوى القياسي متجاوزًا 12 مليون برميل

يواصل الإنتاج الأمريكي من النفط تسجيل مستويات قياسية بعدما قفز بنحو 100 ألف برميل يوميًا في الأسبوع الماضي، مع هبوط الواردات النفطية لأدنى مستوى منذ عا 1996.



وكشفت التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية والصادراليوم الأربعاء، أن متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط سجل 12.100 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 22 فبراير الجاري مقابل 12 مليون برميل يوميًا المسجلة في الأسبوع السابق له.



ويعتبر الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة عند هذه القراءة هو الأعلى على الإطلاق من حيث التقديرات الأسبوعية، بعد أن وصل لمستوى 12 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنقضي للمرة الأولى في تاريخه.



وتأتي الطفرة بالإنتاج الأمريكي بالتزامن مع تراجع صافي الواردات النفطية للولايات المتحدة بنحو 1.357 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع المنقضي لينخفض إلى 2.558 مليون برميل يوميًا.



وبحسب البيانات، فإن واردات الولايات المتحدة من النفط انخفضت بمقدار 1.605 مليون برميل يوميًا في الأسبوع الماضي لتهبط إلى مستوى 5.917 مليون برميل يوميًا.



كما سجلت الصادرات الأمريكية من النفط تراجعًا بنحو 248 ألف برميل يوميًا في الأسبوع الماضي لتهبط إلى 3.359 مليون برميل يوميًا.



وبالنسبة للمخزونات النفطية، فتراجعت بشكل مفاجئ في الأسبوع الماضي بمقدار 8.6 مليون برميل مقابل توقعات تشير إلى 2.8 مليون برميل في الاتجاه الصاعد.



وخلال نفس الفترة، تراجعت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 1.9 مليون برميل.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنسبة 1.6% إلى 66.25 دولار للبرميل.



كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أبريل بنحو 2.6% ليسجل 56.95 دولار للبرميل.