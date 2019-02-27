وزيرا خارجية السعودية وقيرغيزستان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، خلال لقاءه اليوم الأربعاء، مع نظيره القيرغيزستاني تشينغيز أيداربيكوف سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ذلك جاء خلال لقاء الوزيرين بمقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض حيث تم التوقيع على اتفاقية عامة بين البلدين.



حضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارة الخارجية السعودية والوفد المرافق لوزير خارجية قيرغيزستان.