"الوطنية للإعلام" تنعي ضحايا حادث قطار محطة مصر

ببالغ الحزن والأسى تنعى الهيئة الوطنية للإعلام ضحايا حادث قطار محطة مصر الذى وقع صباح اليوم، وتؤكد الهيئة متابعتها اللحظية لكافة تفاصيل الحادث منذ وقوعه، وإعلام المشاهد المصري بالبيانات الخاصة بأعداد الضحايا والمصابين من مصادرها الرسمية.



وفور وقوع الحادث؛ وجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، القطاعات المعنية بتغيير الخريطة البرامجية لشاشات وإذاعات الوطنية للاعلام لتغطية تفاصيل الحادث لإعلام المشاهد المصري بالصورة الكاملة عن الحادث والحصول على بيانات الدقيقة والصحيحة المتعلقة به من المصادر الرسمية وإعلام المشاهد بها فى مواجهة الشائعات التى تطلق حول الحادث.



ويتقدم حسين زين بخالص العزاء لأسر ضحايا الحادث، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.