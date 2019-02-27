الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مصلى الرحمة في المسجد الأقصى

اقتحمت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مصلى الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك، وأجروا جولة استفزازية بالمسجد.



من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية، مسلسل الهجمات والاقتحامات والاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة، التي تمثلت باقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين، وعلى رأسهم عضو الكنيست المتطرف يهودا جليك، إضافة إلى اقتحام شرطة الاحتلال لمصلى باب الرحمة.



كما أدانت الرئاسة الفلسطينية اقتطاع رواتب أسر الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية، واعتقال قيادات فلسطينية كمحافظ القدس عدنان غيث، وعضو المجلس الثوري زكريا الزبيدي، إضافة إلى الاقتحامات المتواصلة وآخرها اقتحام رام الله وبيرزيت وأبو قش واعتقال عدد من المواطنين.



وأكدت أن هذه السياسة الإسرائيلية لن تنال من صمود الشعب الفلسطيني، وتمسك قيادته بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها القدس بمقدساتها، مشيرة إلى أن استمرار هذه الاعتداءات يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياسة التنكر لكل الاتفاقات الموقعة ولكل القوانين والشرعية الدولية.



وحذرت من خطورة المساس بالمسجد الأقصى المبارك، الذي سيكون تجاوزا لكل الخطوط الحمر، وسيؤدي إلى نتائج خطيرة لا يمكن السيطرة عليها، داعية الدول العربية والإسلامية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمجتمع الدولي، إلى التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات المتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.